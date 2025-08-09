هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟

وأكدت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون في 51 وفي والمثنى وميسان وواسط وكربلاء وبغداد 50 مئوية.الا انه في مثل هذه الحالات لا يمكن تعطيل الدوام الرسمي لعدم وجود نص قانوني دولي أو محلي يلزم الحكومة بإصدار عطلات عندما تتجاوز الحرارة 50.لكن لمجلس الوزراء تمنح المحافظين صلاحية اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف الطارئة، حيث ان هذا الإجراء نابع من دواعي السلامة العامة وحماية ، رغم أنه لا يرتكز على نص قانوني صريح.ويعد تعطيل الدوام في موجات الحر الشديدة ليس إجراءً إداريًا فحسب، بل يهدف إلى حماية صحة المواطنين وخصوصًا الفئات الهشّة مثل كبار السن والعمال الميدانيين وتقليل حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس في المستشفيات وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في وقت الذروة الصيفيّة كل ذلك بالتوازي مع ما تشهده البلاد من مشاكل في توفير الطاقة.وقد يعطّل الدوام الرسمي في محافظات مثل البصرة وميسان وذي قار وواسط وبابل عندما تسجّل درجات الحرارة 50 أو أكثر، بناءً على التوجيهات الممنوحة للمحافظين.اما فيما يخص فإن تعطيل الدوام يُعد خيارًا حكوميًا متاحًا، لكن التنفيذ يستلزم إصدار قرار رسمي.