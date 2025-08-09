وزير الداخلية من بابل: راحة الزائرين أولوية بالنسبة لنا

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " رئيس للزيارات المليونية وصل اليوم السبت، ، وكان في استقبال المحافظ".وأضاف انه "جرى مناقشة آلية التفويج العكسي لزائري الأربعين بعد انتهاء الزيارة، فضلاً عن تهيئة ساحات النقل المناسبة".وأكد الوزير أن "محافظة تعد ممراً رئيساً الى ، وهناك جموع غفيرة من الزائرين يصلون إليها خاصة من المحافظات الجنوبية"، مبيناً أن " على استعداد تام لتأمين هذه الزيارة وأن هناك تعزيزات مستمرة وفي جميع المحاور".وشدد "على أن راحة الزائر وتوفير الأجواء المناسبة له تأتي بالمرتبة الأولى".من جانبه، ثمن المحافظ "جهود وزير الداخلية في الحرص على التعاون والتنسيق والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة".