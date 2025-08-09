حقيقة رفع أسعار تذاكر السفر بين العراق ولبنان

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار تذاكر السفر بين ولبنان، عار عن "، مبينا أن "المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى مصدر رسمي".واك ان "السعر الرسمي والمعتمد لرحلة الذهاب والإياب بين العراق وبيروت هو 471 ألف دينار عراقي فقط، وليس كما تم الادعاء بوصول قيمة التذكرة إلى 505 دولارات أمريكية"، لافتاً إلى أن "الجمهور يمكنه التحقق من الأسعار من خلال الموقع الرسمي للشركة أو مكاتبها المعتمدة لضمان دقة المعلومة من مصدرها الصحيح".وتابع أن "جميع التذاكر المباعة الشركة في تم بيعها بالسعر الرسمي المثبت في نظام أماديوس وبدون أي زيادة"، مشيراً إلى "عدم ورود أي شكوى رسمية توثق بيع تذاكر بأسعار مخالفة".وبين "في حال ورود أي شكوى موثقة بالأدلة عن استيفاء مبالغ أعلى من السعر المعتمد، فإن الشركة ستتخذ الإجراءات الأصولية فوراً وفق التعليمات النافذة"، مجددة "التزامها بخدمة المسافرين الكرام وضيوف العراق، وفق الضوابط والتعليمات والأسعار المعلنة في نظام الحجز الإلكتروني".