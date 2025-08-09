بالوثيقة.. توجيهات عسكرية عليا تخص منح الاجازات للمنتسبين

– محلي

أصدرت رئاسة اركان الجيش، توجيهات جديدة تخص منح الاجازات للمنتسبين.

ووفقا للوثيقة ادناه ان "رئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن وجه بالعودة إلى سياقات الإجازة الصحيحة، وادراج مساعدات المقاتلين ضمن أوامر لغرض تطبيق العدالة والمساواة في الجيش العراقي".