وسائل اعلام: وفاة زائر إيراني في واسط بسبب إجراءات روتينية

وذكرت وسائل إعلامية إيرانية ان "زائرا إيرانيا توفي في إحدى مستشفيات ، بعد تأخر تقديم الإسعافات اللازمة له، نتيجة إجراءات روتينية تمثلت في طلب وصل قبض بقيمة 3,000 دينار عراقي قبل بدء العلاج".وأضافت ان "الحادثة أثارت موجة استياء واسعة بين الأهالي والزوار، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصًا مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين خلال المناسبات الدينية".