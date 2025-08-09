اليوم.. المفوضية تجري قرعة توزيع الأرقام للمرشحين في الانتخابات البرلمانية

دعت المفوضية في بيان اليوم السبت (9 أب 2025) "التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد والمنظمات المحلية والدولية والإعلاميين لحضور قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات 2025".تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات المفوضية لتنظيم انتخابات للدورة السادسة، المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين في الحملات الدعائية.وكانت المفوضية قد صادقت على آلية إجراء القرعة بناءً على توصيات ، وكلفت الإدارة الانتخابية بتنفيذها، بالتزامن مع جهود أخرى تشمل توزيع البطاقات البايومترية وتجهيز الأجهزة الخاصة بالاقتراع.في 7 آب 2025، قرر في في إلغاء المصادقة على 6 تحالفات سياسية، وهي: تحالف الرماح، الضمير العراقي، ائتلاف شموخ ، استحقاق ، مدينتي، والائتلاف الفيلي العراقي.المفوضية أوضحت أن هذه التحالفات لم تعد ضمن قائمة التحالفات المعتمدة للمشاركة في انتخابات تشرين الثاني، لكنها قد تواصل الترشح كأحزاب منفردة.