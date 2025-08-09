أزمة المياه في العراق تتفاقم: توقف مرتقب للإمدادات من تركيا في نهاية آب

وتوقع رفض لتجديد زيادة الامدادات المائية خلال أيلول المقبل، مؤكداً أن "آب الجاري سيكون الشهر الأخير المحدد من قبل تركيا لإطلاق المياه إلى عبر نهر ".وذكر المرصد في بيان، أن "تركيا متحفظة جداً في موضوع المياه مقابل عدم اهتمام من أعلى المستويات في الجانب العراقي، رغم النصائح التي اسدتها الأولى بضرورة تقليل هدر المياه سواء بالاستهلاك المنزلي أو الزراعي من خلال استخدام أدوات متطورة للسقي"، لافتاً أن "تركيا وافقت على زيادة إمدادات المياه إلى العراق من خلال نهر دجلة لشهري تموز وآب، ولم يشر البيان إلى ما بعد هذين الشهرين".وتابع المرصد أن "العراق يفتقر لغاية الآن لإدارة صحيحة لموارده في الداخل، فضلاً عن فشل مفاوضيه عند جلوسهم مع الوفود المناظرة لهم بباقي دول الجوار في ملف المياه، ما أدى إلى حصول نتائج سلبية فيه، وانتهى بوصول العراق إلى أدنى مستوى من الخزين المائي (بحسب وزير الموارد المائية ذياب)".ودعا المرصد إلى تشكيل وأن يكون رئيس أو رئيس الجمهورية رئيساً له (كما يحصل في جمهوريتي وتركيا)، والذي يرتبط بأعلى سلطة فيهما.