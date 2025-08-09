إليكم مواعيد انطلاق القطارات لنقل زوار الأربعين من البصرة الى كربلاء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "السكك الحديد، وتلبية لرغبة الزائرين الكرام بالسفر عبر قطارات السكك، اليوم السبت، تسيير رحلات من (البصرة إلى المقدسة)، وذلك وفق التوقيتات الآتية:• القطار الأول: الساعة 4:00 مساءً• القطار الثاني: الساعة 6:00 مساءً• القطار الثالث: الساعة 8:00 مساءًوأضافت أن "الشركة تواصل مضاعفة جهودها لتقديم أفضل الخدمات لنقل زوار الإمام الحسين (عليه السلام) عبر القطارات الحديثة DMU".