مدينة الطب تسجل ولادة 3066 طفلًا في نصف عام.. بينهم 48 حالة توائم

المستشفى ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها سجّلت خلال النصف الأول من عام 2025، ولادة 3066 طفلًا، من بينهم 2198 حالة ولادة و868 حالة ولادة طبيعية، إضافة إلى 40 حالة توأم ثنائي و8 حالات توأم ثلاثي.يُذكر أن الولادات تُجرى في صالتي الولادة الطبيعية والقيصرية، حيث تستقبل المستشفى الحالات المحالة من الاستشارية النسائية والمستشفيات الأخرى، فضلًا عن الحالات الطارئة، بحسب البيان.