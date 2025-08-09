صحة واسط تصدر بياناً بشأن وفاة زائر إيراني في إحدى مستشفيات المحافظة

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيو، انه "تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خبرًا غير صحيح مفاده أن أحد الزائرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تُوفي بسبب عدم دفع مبلغ (3000 دينار) تكلفة باص أو بطاقة علاج الطوارئ".وتابعت، انه "نؤكد للجميع أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن ، إذ أن جميع الخدمات في ردهات الطوارئ، بما فيها العمليات الجراحية والإجراءات المنقذة للحياة، تُقدَّم مجانًا بالكامل ودون أي مقابل مادي"، مشيرة الى ان "وصول المصابين في الحادث المروري المذكور كان عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وفي هذا الوقت يكون منفذ صرف بطاقات المراجعة مغلقًا، لأنه يعمل فقط أثناء الدوام الرسمي في الاستشارية الصباحية، وهذا لا يؤثر إطلاقًا على تقديم ".واضافت، ان "شعب وحكومة العراق وأهله الكرام معروفون بكرمهم وسخائهم وشجاعتهم، وهم أبعد ما يكونون عن مثل هذه الادعاءات المغرضة والمشبوهة التي لا تمت للحقيقة بصلة، وتهدف إلى الإساءة لسمعة العراق وأبنائه".