تفاصيل التحقيقات بشأن حادث تعرض احد الوية الحشد الشعبي في التاجي

وقال المصدر لـ ، ان "نتائج التحقيقات بشأن حادث تعرض احد الوية في ، أظهرت اندلاع حريق في ثلاث كرفانات نتيجة تماس كهربائي اثنان منها متخذة منام للمنتسبين والثالث لادارة المقر والذي يحوي على شؤون المالية والافراد والصادرات".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني باشرت فور وصولها الى المكان بعمليات اخماد الحريق وانهاء الحادث بشكل تام دون تسجيل اية خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".