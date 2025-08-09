بواسطة حبل معلق بكراج.. رجل ينهي حياته في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "رجلاً انهى حياته باسلوب الشنق عبر حبل معلق في كراج بقضاء ابي الخصيب جنوب ".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول الاسباب التي دفعته الى الانتحار.