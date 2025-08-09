في كربلاء.. زيارة الأربعين تصل ذروتها (صور)

تنشر ، صورا لتوافد زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) الى مدينة .



وقال مراسل في المحافظة، وصلت زيارة الأربعينية الى ذروتها مع وصول اعداد كبيرة من الزوار من داخل وخارج البلاد.

يشار الى أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

أدناه صور بعدسة السومرية..