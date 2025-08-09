"زيارة الأربعين".. دخول أكثر من 3 ملايين زائر أجنبي إلى العراق

وقالت الهيئة في بيان، " رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق يشرف ميدانيا على إجراءات منفذ في تحقيق انسيابية دخول ومغادرة زائري اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، استنادا لتوجيهات رئيس ، بتقدم الخدمات وتأمين الزيارة المليونية".

وأضاف البيان "تم التواجد في منفذ زرباطية الحدودي للاطلاع بشكل مباشر على إجراءات المنفذ والدوائر العاملة والتي كانت على قدر عالي من المسؤولية في اداء مهامها وفق الخطة المرسومة التي يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة ميدانية من ".

وكشف البيان "بلغ مجمل الاعداد الوافدة الى لاداء الزيارة ما يقارب 3 مليون زائر لغاية الساعة ومغادرة ما يقارب المليون زائر، حيث يعد منفذ زرباطية الاكثر تفويجاً في استقبال الاعداد من الزائرين"، موضحا "بلغ العدد منذ بداية الزيارة عبر المنفذ ما يقارب مليون وثلاثة مئة الف زائر ومغادرة ما يقارب 500 ألف زائر بنسبة حوالي من 45_50% من مجمل الاعداد".



وتابع البيان "تشهد المنافذ حاليا تفويجا عكسيا كبيرا وهنالك خطط لذلك لاستيعاب الاعداد وهنالك اصرار حقيقي من هيئة المنافذ الحدودية على نجاح الخطة وعكس صورة حقيقة لطبيعة العراق وشعبه وقيادته في كرم الضيافة وتسهيل الاجراءات وتوفير الخدمات لقدسية هذه الزيارة ".