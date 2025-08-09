إصابة 20 زائراً جراء تسرب غاز على طريق النجف كربلاء

أفاد مصدر محلي، بإصابة 20 زائراً جراء تسرب غاز على الطريق بين محافظتي وكربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "عددا من الزوار أصيب بحالات اختناق جراء تسرب غاز من محطة لتصفية المياه على – ".

وأضاف المصدر أن "سيارات الاسعاف هرعت لنقل المصابين"، مشيرا الى أن "الحصيلة الاولية اكثر من 20 حالة إصابة".