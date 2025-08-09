لجنة الزيارات المليونية تعلن السيطرة على حادث تسرب الغاز

أعلنت للزيارات المليونية، الأحد، عن السيطرة على حادث تسرب الغاز على الطريق بين محافظتي وكربلاء.

وقالت اللجنة في بيان، إن " حالات الاختناق التي سُجّلت اليوم كانت بسيطة، وجرى التعامل معها فورًا من قبل فرق الدفاع المدني والإسعاف الفوري".

وأضاف البيان أن "السبب يعود إلى تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء على طريق (كربلاء – النجف) قرب العمود 1200، حيث تمت السيطرة الكاملة على الموقف وانتهى الحدث دون أي تداعيات تُذكر".



وكان مصدر محلي أفاد، بإصابة 20 زائراً، جراء تسرب غاز على الطريق بين محافظتي وكربلاء.