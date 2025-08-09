الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536562-638903745128097192.jpg
كتائب حزب الله تصدر بياناً بعد نتائج التحقيقات باشتباكات الدورة
محليات
2025-08-09 | 18:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,023 شوهد
اصدرت كتائب
حزب الله
، الأحد، بياناً بعد الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة باشتباكات الدورة جنوبي
بغداد
.
وجاء في البيان، "لقد وقفت المقاومة الإسلامية كتائب
حزب الله
سدًّا منيعًا تدافع عن سيادة
العراق
وكرامة شعبه منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد، حتى يوم استباحة صنيعته
داعش
لتراب الوطن، وقدمت في سبيل ذلك أكثر من أربعة آلاف بين شهيد وجريح، ذودًا عن الأهل والمقدسات والأرض".
وأضاف "هذا ما لم يَرُق للعدو الأمريكي وأتباعه، فراحوا على مدار سنين يلفقون التهم لتشويه تاريخ هذا الفصيل، غير أن ما يؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى... والذي عجز عنه الأعداء"، معتبرا أن "ما تفوّه به
السفير البريطاني
بالأمس، وما خطط له الأعداء طيلة الأعوام الماضية، بات اليوم يُنفَّذ بأيدٍ عراقية وضغوط محلية، كان آخرها ما مُورس من تأثير على اللجنة المكلَّفة في حادثة دائرة الزراعة في
بغداد
، تحقيقًا لما يخدم مآرب الأعداء".
وشدد البيان بالقول "نحن وإيمانًا منا بضرورة إحقاق الحق، فقد اتفقنا منذ البدء مع الإخوة قادة الإطار المحترمين على تشكيل لجنة محايدة، تكون تحت نظرهم، للتحقيق في الحادثة؛ إذ كيف يصح أن يكون الخصم هو الحكم".
وتابع "نؤكد هنا أن الشهيد الأول، الذي اغتيل برصاص الهجوم الكثيف والعشوائي لبعض القوى الأمنية، كان مجاهدًا من ألوية الحشد، كما سقط مدني شهيدا برصاصها، واستشهد كذلك في هذه الحادثة أحد الإخوة من
الشرطة الاتحادية
"، مضيفا أن "كتائب حزب الله ماضية، ولن تحيد عن موقفها، في المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وطيرانها، وخروج عناصرها من
العمليات المشتركة
في أيلول 2025، وإن تلك التصرفات الانفعالية لن تثنينا عن مطلبنا الأخلاقي والشرعي، ما دامت الدماء تجري في العروق".
وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، أعلن، السبت، نتائج التحقيقات الخاصة باشتباكات الدورة التي وقعت قبل أيام، مشيرا الى أن نتائج التحقيق خلصت الى أن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد الشعبي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
كتائب حزب الله
العمليات المشتركة
الشرطة الاتحادية
السفير البريطاني
شرطة الاتحاد
حزب الله
الإسلام
بغداد
