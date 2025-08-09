محافظ كربلاء يؤكد السيطرة على حادث تسرب الغاز

أكد محافظ ، الأحد، السيطرة على حادث تسرب الغاز بين محافظتي كربلاء والنجف.

وقال الخطابي في حديث لـ ، "تمت السيطرة على التسريب الحاصل في غاز الكلور"، مشيدا بـ"دور الدفاع المدني والاسعاف الفوري عن سرعه الاستجابة".

وكان مصدر محلي أفاد، بإصابة 20 زائراً، جراء تسرب غاز على الطريق بين محافظتي وكربلاء.

وأعلنت للزيارات المليونية، الأحد، عن السيطرة على حادث تسرب الغاز على الطريق بين محافظتي النجف .