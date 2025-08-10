"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات

وقال المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان إن " يعمل حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ عملية إطفاء أقيام الوحدات السكنية الخاصة بالشهداء من منتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب، الذين تسلموها بالتقسيط ضمن المجمعات التي نفذتها الوزارة في والمحافظات".وأضاف، أن "قيمة الديون المترتبة على ذوي الشهداء تصل إلى 51 مليار دينار"، لافتا إلى أن الموضوع قيد الدراسة من قبل للإسكان بالتنسيق مع ، لأن المبلغ كبير وبحاجة إلى دراسة تفصيلية لإتمامه".وأشار إلى أن "هذا التوجه يأتي انسجاما مع السياسة الحكومية الهادفة إلى دعم ذوي الشهداء وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح صباح، أن " والجهات الأمنية ذات العلاقة، قدمت طلبات رسمية عدة بهذا الشأن، متضمنة أسماء المشمولين من الشهداء الذين تسلموا سكنية"، مؤكدا أنه "سيتم تنفيذ قرار الإطفاء فور استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية".