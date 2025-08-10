160 ألف شجرة معمرة لمواجهة التصحر: بغداد تواصل حملتها لتوسيع المساحات الخضراء

المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، أوضح، أن دائرة المتنزهات جعلت ملف التشجير وتوسيع الرقعة أولوية في عملها، من خلال استثمار الأراضي المتروكة وتحويلها إلى مشاريع صديقة للبيئة تضيف لمسة جمالية وتسهم في خفض درجات الحرارة.وشدد الجنديل، على أن الأمانة ألزمت الشركات المنفذة للمشاريع الحيوية والإستراتيجية ضمن عقودها بتعويض الأشجار والمزروعات التي تتم إزالتها بسبب تعارضها مع أعمال الإنشاء واستبدالها بأخرى جديدة وفق تصاميم معتمدة، مؤكدا أن الخطة تهدف إلى زيادة أعداد المزروعات وعدم تقليصها.وأشار إلى أن الأشجار المزروعة تتميز بانخفاض احتياجاتها المائية، وقدرتها على إنتاج الأوكسجين وخفض درجات الحرارة في المناطق المظللة.ويأتي ذلك في وقت أبدى فيه عدد من سكان العاصمة استياءهم من إزالة أشجار معمرة في بعض المناطق، منها قرب مجسر في ، وأخرى ضمن ، إذ استبدلت المساحات الخضراء بمشاريع إنشائية.ويطالب المواطنون بصيانة المساحات الخضراء الجديدة، وتشجيع إنشاء المنزلية التي تقلصت بفعل تقليل مساحات الدور، فضلا عن استمرار ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية في أطراف .