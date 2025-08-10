الصحة: تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور في كربلاء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "تم تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور في ".وأضافت الوزارة، أن "الجميع تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات بحالة صحية جيدة".وكان مصدر محلي أفاد فجر اليوم الأحد (10 آب 2025)، بإصابة 20 زائراً، جراء تسرب غاز على الطريق بين محافظتي وكربلاء.وأعلنت للزيارات المليونية ومحافظ كربلاء ، اليوم الأحد (10 آب 2025) عن السيطرة على حادث تسرب الغاز على الطريق بين محافظتي النجف كربلاء.