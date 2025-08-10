الصفحة الرئيسية
البث المباشر
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536580-638904119212704593.jpg
أنهار وجداول العراق تبتلع أكثر من 300 ضحية غرق منذ بداية الصيف
محليات
2025-08-10 | 04:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
129 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا الصيف، تصاعدت في مختلف مدن
العراق
حالات الغرق في
الأنهار
، لتتحول أماكن يفترض أن تكون متنفساً للعائلات والشباب إلى ساحات مآسٍ متكررة.
وخلال الشهرين الماضيين، تم تسجيل مئات الوفيات في محافظات متعددة، معظمها لشباب وأطفال حاولوا السباحة في مواقع غير مهيأة.
لقي 4 شبان مصرعهم في نهر خازر بقضاء بردرش مطلع الشهر الجاري، فيما سجلت
محافظة ميسان
مأساة غرق 3 شقيقات صغيرات في نهر الكحلاء الشهر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام.
كما شهدت محافظات
نينوى
وكركوك وديالى والديوانية حوادث متفرقة أودت بحياة زوار وأهالٍ، في مشهد يتكرر سنوياً دون حلول ناجعة.
300 حالة غرق خلال 2025
وبحسب مصدر في
وزارة الداخلية
، فقد "تم تسجيل أكثر من 300 حالة غرق منذ بداية موسم الصيف، تركزت أغلبها في
محافظات بغداد
وديالى وذي قار ونينوى وصلاح الدين، حيث تتقاطع
الأنهار
والجداول المائية مع المناطق السكنية"، بحسب ما نقلت "
ارم نيوز
".
وأوضح المصدر، أن معظم الضحايا لم يكونوا يرتدون سترات نجاة، كما أن السباحة غالباً ما تتم في مواقع غير مخصصة وخطرة بسبب تيارات المياه القوية أو طبيعة
القاع
الطينية والحفر العميقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
