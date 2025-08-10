أنهار وجداول العراق تبتلع أكثر من 300 ضحية غرق منذ بداية الصيف

وخلال الشهرين الماضيين، تم تسجيل مئات الوفيات في محافظات متعددة، معظمها لشباب وأطفال حاولوا السباحة في مواقع غير مهيأة.لقي 4 شبان مصرعهم في نهر خازر بقضاء بردرش مطلع الشهر الجاري، فيما سجلت مأساة غرق 3 شقيقات صغيرات في نهر الكحلاء الشهر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام.كما شهدت محافظات وكركوك وديالى والديوانية حوادث متفرقة أودت بحياة زوار وأهالٍ، في مشهد يتكرر سنوياً دون حلول ناجعة.300 حالة غرق خلال 2025وبحسب مصدر في ، فقد "تم تسجيل أكثر من 300 حالة غرق منذ بداية موسم الصيف، تركزت أغلبها في وديالى وذي قار ونينوى وصلاح الدين، حيث تتقاطع والجداول المائية مع المناطق السكنية"، بحسب ما نقلت " ".وأوضح المصدر، أن معظم الضحايا لم يكونوا يرتدون سترات نجاة، كما أن السباحة غالباً ما تتم في مواقع غير مخصصة وخطرة بسبب تيارات المياه القوية أو طبيعة الطينية والحفر العميقة".