محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي 3 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من يوم الثلاثاء 12 اب ولمدة ثلاثة أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية، وذلك لفسح المجال أمام المواطنين للتوجه إلى والمشاركة في مراسم الزيارة.يستثنى من ذلك – بحسب البيان - الدوائر الأمنية على ان يكون دوام الدوائر الخدمية والصحية بنسبة 50%.