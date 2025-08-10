البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام ابتداءً من الثلاثاء - عاجل

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ ، إن " قرر اليوم تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء لغاية نهاية الاسبوع الحالي بمناسبة إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".وأعلن ، اليوم الأحد (10 آب 2025) تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من يوم الثلاثاء 12 اب ولمدة ثلاثة أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية.