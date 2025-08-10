مصرع حارس وإخماد كامل لحريق السوق في البصرة بمشاركة 18 شاحنة إطفاء

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق دفاع المدني في بأشراف ميداني مباشر من قبل مدير المحافظة وامري قواطع وضباط المراكز تمكنت من إخماد حادث حريق نشب في أحد المخازن في سوق قرب مرقد عبد الله ابن علي".وأضاف المصدر، أن "الفرق تمكنت من محاصرة النيران دون توسعها والحفاظ على السواق بالكامل والاسواق والمباني المجاورة له بواقع 18 عجلة اطفاء تخصصية وساندة وعجلة سلمية سنوركل".وأوضح المصدر، أن "الحريق راح ضحيته حارس حاصرته النيران في أحد مخازن السوق".