المثنى تعطل الدوام الرسمي ابتداءً من الثلاثاء المقبل

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ ، إن "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من الثلاثاء المقبل تزامناً مع زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام".وأعلنت محافظتا والديوانية، اليوم الاحد (10 آب 2025) تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.