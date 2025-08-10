وزير الداخلية يشدد على أهمية الاستعداد الأمثل لعملية التفويج العكسي لزوار الأربعين

وقال للوزير في بيان ورد لـ ، إن "الشمري زار اليوم مقر اللواء 24 في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، ولواء المهمات الخاصة التي تؤمن المحور الشمالي لمدينة وعقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين".وبحسب البيان، أكد الشمري على أن "عمل جميع مؤسسات الدولة الأمنية واستنفارها هو لحماية الزائرين وبشكل مكثف ومتواصل لتأمين هذه المناسبة المليونية وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بهذه الذكرى المهمة".وبين الوزير أن "تواجده الميداني هدفه تسهيل جميع ما تحتاجه القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب، فضلاً عن متابعته الشخصية لعمل القطعات الأمنية وطرق الزائرين وجميع الإجراءات المتعلقة بتأمين إحياء هذه المناسبة".وأكد الوزير أنه "يحق لنا أن نفخر بالأجهزة الأمنية على ما بذلته وما زالت تبذله من جهود كبيرة وما تقدمه من خدمات خلال مسيرة الأربعين، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم مؤكدة على تلبيتها".وأوضح المكتب، أن "الوزير أطلع على مرأب النقل المخصص للزائرين، وشدد على أهمية الاستعداد الأمثل لعملية التفويج العكسي وضمان الانسيابية العالية خلال هذا التفويج بعد انتهاء الزيارة".