نقيب الصحفيين يوجه بالتصدي للأفكار الهادفة للتقليل من شأن مؤسسات الدولة القانونية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، إن " ترأس اجتماعاً موسعاً عقده بحضور رؤساء فروع النقابة في المحافظات".وأشاد نقيب الصحفيين العراقيين بـ"الجهود المتميزة لرؤساء فروع النقابة في المحافظات ودورهم والأسرة الصحفية في دعم عمل مؤسسات والقضائية وبما يصب في تحقيق العدالة وبسط سلطة القانون وإدارة شؤون الهيئات القضائية في البلد بشكل وطني عال المستوى".وأكد على "أهمية تبني الخطاب الإعلامي الهادف الذي من شأنه تعزيز أواصر السلم المجتمعي والتصدي للطروحات والأفكار التي تستهدف التقليل من شأن مؤسسات الدولة القانونية التي تعمل جاهدة للحفاظ على المنظومة القيمية للمجتمع العراقي".وأبدى المجتمعون "حرصهم على خلق بيئة آمنة لعمل إعلامي منظم للحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي في وتفعيل دور المؤسسات الدستورية والقضائية".