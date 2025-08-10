رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الزائرون يواصلون المسير صوب كربلاء (صور)

وبدأ الزائرون بالسير من محافظات عدة نحو ، بينما دخل إلى أكثر من 3 ملايين زائر أجنبي حتى يوم الجمعة الماضي.وتستنفر والعسكرية قواتها وإمكانياتها لتأمين الزيارة، إلى جانب الاستنفار الخدمي لدوائر الدولة والهيئات والمواكب الحسينية.