ضبط مُتهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في نينوى

وكشفت الهيئة في بيان ورد لـ ، عن أنَّ "فريق العمل المؤلف في مُديريَّة تحقيق وبموجبِ قرار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، تمكَّن من ضبط مُتَّهم بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة، مُوضحةً أنَّ الفريق انتقل للموقع لإجراءِ الكشف بشأنِ التجاوز وفيما إذا كانت قد شُيِّدَت محلاتٍ تجاريَّة في الموقع، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم عرقل إجراءات الكشف من قبل الفريق المُختصّ بعد أن ثبُت تجاوزه على العقارِ خلافاً للقانون وبموجبِ محضر الكشف المُعد من قبل مسَّاحي القطَّاع البلدي".وأفادت الهيئة أنَّ "فريقاً آخر مُؤلَّفاً من المُديريَّة تمكَّن من ضبط مُتَّهم، جرَّاء قيامهِ بالتجاوز على عائد للدولة واستغلاله كساحةٍ لوقوف السيَّارات بالقرب من مُديريَّة مرور المحافظة – الجانب الأيمن من مدينة ، واستحصال مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب السيَّارات لمصلحته الشخصيَّة بشكلٍ مخالفٍ للقانون والتعليمات، ومن دون وجود مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".وأضافت "إنَّه تمَّ تنظيمُ محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العملياتِ الثلاث بموجبِ أحكام القرار (١٥٤) لسنة ٢٠٠١ وأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات (١١١ لسنة ١٩٦٩)، وإيداع المُتَّهمين التوقيف".