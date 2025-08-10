انتشال جثة غريق جنوب الموصل

وقال المصدر لـ ، إن "الشرطة النهرية في انتشلت جثة شاب غرق في نهر بقرية طويبة في ناحية ".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول كيفية الغرق او المدة التي استغرقتها الشرطة للعثور على الجثة.