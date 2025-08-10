24 حالة غرق منذ بداية الصيف والشرطة النهرية تصدر تحذيرات للمواطنين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "احصائيات حالات الغرق في المحافظة منذ بداية الصيف ولغاية الان بلغت 24 حالة كان آخرها انتشال جثتين من نهر في مدينة يوم أمس"، مبينة ان "ذلك جاء رغم التحذيرات التي أطلقتها قيادة الشرطة والفرق التطوعية بالابتعاد عن السباحة في الأماكن الخطرة".فيما دعت المواطنين والزائرين الى "اتباع تعليمات السلامة حفاظاً على سلامتهم".وشددت على ضرورة:1-عدم السباحة في المناطق الخطرة أو غير المخصصة للسباحة.2- ارتداء سترة النجاة (النجادة) عند ركوب الزوارق أو القيام بأي نشاط نهري.3- الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ الموجودة في الموقع.4- إبلاغ فرق النجدة فور ملاحظة أي حالة طارئة.