النقل ممتعضة من مزاعم استيفاء 5 آلاف دينار كأجور نقل للزائرين: اسعارنا رمزية!

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه أشخاص وهم يستوفون مبالغ مالية من بعض الزائرين، وزعمتْ تلك الصفحات أن سائقي مركبات الوزارة يستحصلون مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف دينار عن نقل الزائر الواحد، وذلك ضمن المحاور المحددة لعمل المركبات".وأكدت الوزارة، ان "هذا المقطع لا يمت بصلة للواقع، وان سائقي المركبات يتقاضون مبلغا رمزيا لا يتجاوز خمسمائة دينار عراقي للشخص الواحد. كما تؤكد أن خدمات النقل المقدمة من تشكيلات الوزارة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) في موسم الأربعين لهذا العام تُقدَّم مجانًا وبجهد استثنائي من ملاكاتها وسواقها".وحذرت، "من محاولات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى خلط الأوراق والتشويش على الجهد الخدمي المشرّف الذي تقدمه لجميع الزائرين، وأن هذه الهجمة تندرج ضمن الحملات الممنهجة ضد عمل الوزارة، للتقليل من جهود العاملين، وثبط عزيمتهم، لذا ندعو المواطنين الكرام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار والمقاطع المفبركة والمؤدلجة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن للوزارة".