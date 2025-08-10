تحذيرات من تناول هذه النوعية من المياه

– محلي

حذر خبراء صحة، اليوم الاحد، من تناول المياه المتروكة في السيارة.

وقال عدد من الخبراء ان "تناول المياه المتروكة بالسيارة مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة قد يسبب نمو البكتيريا خاصة في عبوات قد سبق فتحها".

وأضافوا "احذروا من تناول هذا النوع من المياه".

