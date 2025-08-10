رابطة شركات السفر وهيئة السياحة تبحثان التعاون المشترك

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ ، إن "الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في استقبلت في مقرها في العاصمة العراقية رئيس ناصر غانم مراد يرافقه المرافق السياحية جبار منلون".واكد رئيس هيئة السياحة، أن "زيارتنا إلى مقر الرابطة جاءت من أجل الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل شركات السفر والسياحة العراقية، حيث تعمل الهيئة بالتعاون مع الهيئة الإدارية للرابطة لخلق مسار عمل مشترك يعزز التعاون بين الهيئة والرابطة والعمل على خطة مشتركة تهدف إلى تنظيم عمل الشركات السياحية في كافة اختصاصاتها وخلق فرص جديدة للاستثمار السياحي وزيادة المشاركات الخارجية".فيما أشار رئيس الرابطة حيدر ، إلى أن "زيارة رئيس هيئة السياحة والمدراء العامين في الهيئة خُصصت لاطلاع المؤسسة القطاعية على أهم ما تواجهه شركات السفر والسياحة، ومناقشة أدق التفاصيل، سواء كانت قانونية أو إدارية، والاطلاع على مشاكل الشركات لغرض تذليلها وإيجاد أفضل الطرق الممكنة لدعم عمل الشركات".وتعمل الرابطة مع الهيئة بروح الفريق الواحد من أجل تمثيل جمهورية العراق في جميع المعارض والمشاركات الخارجية، وإبراز أهم المعالم التاريخية والأثرية والثقافية والدينية، وإبرازها كوجهة سياحية مهمة أمام العالم.