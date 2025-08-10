الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536631-638904340446681959.jpeg
تفاصيل جسر الكريعات.. يربط الكرخ بالرصافة وهذا موعد إنجازه
محليات
2025-08-10 | 10:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,180 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الاحد، عن تفاصيل مشروع جسر الكريعات.
وقال
المدير العام
لدائرة الطرق والجسور في الوزارة،
حسين جاسم
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
رئيس الوزراء
أطلق في وقت سابق الأعمال التنفيذية لمشروع جسر الكريعات الحيوي الذي يربط بين منطقتي
الكاظمية
والأعظمية، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة الحكومة لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة
بغداد
".
وأضاف إن "المشروع لا يقتصر على إنشاء جسر فقط، بل يُمثّل محور نقل متكامل يمتد من
قناة الجيش
مروراً بطريق
محمد القاسم
حتى
مدينة الكاظمية
، عبر المنطقة التي كانت مخصصة لمعسكر العدالة، والتي تقرر إخلاؤها بقرار حكومي لتُدرج ضمن هذا المشروع الحيوي"، موضحا ان "الجسر يتضمن إنشاء مجسرين للاستدارة بطول يقارب 500 متر لكل منهما، وبعرض 9 أمتار، عند تقاطع شارع 600 مع
طريق محمد القاسم
، لتأمين الحركة بانسيابية عالية في الاتجاهين".
وأوضح جاسم أن "الجسر الرئيسي الذي سيعبر نهر دجلة يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر واحد، وسيمثّل رابطاً مباشراً بين ضفتي العاصمة، لا سيما في أوقات المناسبات الدينية الكبرى التي تشهد زخماً مرورياً عالياً"، لافتا إلى أن "المشروع سينفذه إحدى الشركات التركية المتخصصة، والتي سبق لها أن أنجزت مجسرات عدن وصنعاء، ويُتوقع إنجازه خلال 700 يوم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
