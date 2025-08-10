تفاصيل جسر الكريعات.. يربط الكرخ بالرصافة وهذا موعد إنجازه

وقال لدائرة الطرق والجسور في الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " أطلق في وقت سابق الأعمال التنفيذية لمشروع جسر الكريعات الحيوي الذي يربط بين منطقتي والأعظمية، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة الحكومة لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة ".وأضاف إن "المشروع لا يقتصر على إنشاء جسر فقط، بل يُمثّل محور نقل متكامل يمتد من مروراً بطريق حتى ، عبر المنطقة التي كانت مخصصة لمعسكر العدالة، والتي تقرر إخلاؤها بقرار حكومي لتُدرج ضمن هذا المشروع الحيوي"، موضحا ان "الجسر يتضمن إنشاء مجسرين للاستدارة بطول يقارب 500 متر لكل منهما، وبعرض 9 أمتار، عند تقاطع شارع 600 مع ، لتأمين الحركة بانسيابية عالية في الاتجاهين".وأوضح جاسم أن "الجسر الرئيسي الذي سيعبر نهر دجلة يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر واحد، وسيمثّل رابطاً مباشراً بين ضفتي العاصمة، لا سيما في أوقات المناسبات الدينية الكبرى التي تشهد زخماً مرورياً عالياً"، لافتا إلى أن "المشروع سينفذه إحدى الشركات التركية المتخصصة، والتي سبق لها أن أنجزت مجسرات عدن وصنعاء، ويُتوقع إنجازه خلال 700 يوم".