رئيس مجلس بغداد مشددا على إجراءات السلامة: غير مستعدين للتضحية بزائر حسيني واحد

وقال الحمداني خلال لقاءه عدد من القادة الأمنيين ان "هناك دعما لوجستيا حاضرا مع القوات الأمنية في ".وأضاف ان "الباصات والمنشآت والسيارات ووسائط النقل الموجودة التي تنقل الزائرين من بغداد الى والنجف يجب ان تتوفر فيها مطفأة حريق".وتابع "لسنا مستعدين للتضحية بزائر حسيني واحد".