بعد حريق اليوم.. الآلة الصفراء تدخل سوق العشار (فيديو)

وقال مراسل ، ان "بلدية باشرت اليوم، برفع المحال المتجاوزة في شارع وسط سوق ".وأفاد مصدر أمني في محافظة ، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن حريقا اندلع في سوق قرب مرقد " " بمنطقة العشار وسط المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حريقا اندلع في سوق مجاور لمرقد عبد الله بن علي في منطقة العشار وسط محافظة البصرة".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت بإجراءات إخماد الحريق".