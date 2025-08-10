رئيس مجلس بغداد يعلن قرب المباشرة بمشروع تطوير طريق 14 رمضان بناحية العبايجي

وقال الحمداني لـ ، نزف اليوم بشرى سارة لأهالي ناحية العبايجي في قضاء الطارمية، تمثلت بقرب المباشرة بمشروع تطوير طريق 14 رمضان، الذي يُعد الرئيسي للناحية، وبطول 12 كيلومتراً"، مبينا ان "المشروع يتضمن توسعة الطريق إلى عرض 8 أمتار مع إنشاء أكتاف جانبية، إضافةً إلى نصب أعمدة إنارة حديثة بعدد 375 عامودا على طول الطريق ونصب منظومة مراقبة ذكية بعدد 74 كاميرا للحفاظ على الطريق".وأضاف ان "الاعمال تتضمن كذلك تنفيذ كافة أعمال تأثيث الطريق بما يشمل نصب العلامات التحذيرية والإرشادية والتخطيط المروري، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان"، موضحا ان "طريق 14 رمضان يعد أهم شريان مروري في الناحية، حيث عانى من الإهمال لأكثر من 17 عاماً دون أن يحظى بأي تطوير من الحكومات السابقة، ليأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية وخدمة أهالي المنطقة".وأكد الحمداني أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق في ، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية".وتابع "توجد مجموعة اخرى من الطرق الرئيسية في القضاء التي نعمل على ادراجها ضمن خطة عام 2025 مثل طريق مدخل الطارمية الممر القديم وانشاء مجسر لمدخل ناحية العبايجي وتطوير مجسر الطارمية ليكون استدارة فوقية".