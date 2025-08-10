حقيقة وفاة احد زائري الاربعينية في النجف

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده وفاة أحد الزائرين في إحدى المفارز الطبية أو التطوعية في الأشرف"، مبينة انه "لا صحة لهذا الخبر".ودعت "الجميع الى أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية"، لافتة الى ان "جميع المفارز الطبية العاملة في المحافظة ملتزمة التزاما تاما بتعليمات وتعمل على مدار الساعة لخدمة الزائرين".