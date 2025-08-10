الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "ذروة تأثير موجة الرطوبة المؤثرة حاليا ستكون مساء غد الاثنين وتمتد إلى صباح الثلاثاء، حيث تسجل القيم الأعلى للرطوبة السطحية وبخار الماء في الطبقات الدنيا من الجو خلال تلك الفترة".وأضاف "متوقع أن تبدأ مؤشرات الرطوبة بالانحسار تدريجياً خلال ساعات نهار ومساء يوم الأربعاء مع تحول الرياح إلى شمالية غربية جافة تنشط أحياناً، مع استمرار الاجواء صيفية اعتيادية، لكن الاحساس بالحرارة والاجواء المرهقة يقل نسبيا".