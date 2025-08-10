السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات

وأكد مصدر في المفوضية انه تم استبعاد 68 مرشحا اليوم الأحد بينهم السياسيان ونجم من السباق الانتخابي.

وأوضح المصدر للوكالة الرسمية تابعته ، إن "المفوضية استبعدت أحمد الجبوري (أبو مازن) ونجم الجبوري بسبب قيود جنائية".

وأضاف إن "استبعاد بقية المرشحين تم وفق قضايا مختلفة".

وكانت ، استبعدت في وقت سابق 46 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقرر إقامتها في 11/11/2025.