أمين بغداد يحدد موعد إنجاز المقطع الاول من تطوير شارع الرشيد

حدد ، شهراً واحداً لانجاز أعمال تطوير المقطع الاول من والتي تمتد من ساحة الميدان إلى .



ونقل بيان للامانة عن قوله، إن "العمل يجري حالياً في المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل في ، وبوتيرة متواصلة على مدار 24 ساعة، ضمن مبادرة (نبض بغداد) بتمويل من رابطة المصارف العراقية الخاصة".

وأضاف أن "أعمال التأهيل شملت إعادة واجهات الأبنية التاريخية وتأهيل ، فضلاً عن إنشاء خط الترامواي في منتصف الشارع، بما يعيد لهذا المعلم الحيوي رونقه التراثي ويطوره بما يتلاءم مع متطلبات العصر".



وبيّن أن "الأمانة باشرت التحضيرات للمرحلة التالية من المشروع والتي ستبدأ من باتجاه شارع أبو نؤاس"، مؤكداً أن خطة التطوير تسير وفق برنامج زمني مدروس بهدف الإنجاز المتكامل لكافة مراحل المشروع".



وأشار إلى أن "نسب الإنجاز في المرحلة الحالية وصلت إلى مراحل متقدمة"، متوقعاً الانتهاء من الأعمال خلال مدة شهر تقريباً، ليتم افتتاح الشارع وإدخاله إلى الخدمة أمام المواطنين، بما يساهم في تعزيز الهوية التاريخية للعاصمة وتحسين بيئتها الحضرية واعادة احياء قلبها التراثي من جديد".