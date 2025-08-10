في البصرة.. إيقاف "المراشنة" بسبب انخفاض المياه

وجاء في بيان للدائرة، " نعلن عن إيقاف العمل بنظام جداول المراشنة في عموم مناطق المحافظة".

وعزا البيان ذلك الى "انخفاض مناسيب مياه قناة البدعة وذلك لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالمياه وفق الإمكانيات المتاحة مع استمرار المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الموقف".

والمراشنة تعني توزيع المياه وفق جدول يكون بواقع "يوم للماء الحلو ويومين للماء المالح" في مناطق .