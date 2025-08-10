مصدر أمني ينفي وفاة "لاند" داخل التوقيف في بغداد

نفى مصدر أمني، الاثنين، وفاة صاحب "صالون لاند" داخل التوقيف في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا صحة لوفاة المدعو نصر مقصود عبود الملقب بـ(لاند) وهو موجود في التوقيف ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

يشار الى أن قوة امنية القت القبض، في تموز الماضي، على صاحب "صالون لاند" بتهمة محتوى الهابط.