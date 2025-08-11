"استخدموا الباص بدل الصالون".. نداء حكومي لزوار الأربعينية

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ ، "تدعو للزيارات المليونية جميع المواطنين المتجهين إلى ، إلى اعتماد عجلات النقل الجماعي حصراً، والابتعاد بشكل نهائي عن استخدام عجلات الصالون".وأضافت اللجنة، أن "مدينة كربلاء لا تستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات، ولما لذلك من دور في تخفيف الزخم المروري وضمان انسيابية حركة الزائرين، بما يسهم في إنجاح الخطة الأمنية والخدمية المعدّة لهذه المناسبة ".