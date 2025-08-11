عمليات بغداد توجه بتسخير كافة العجلات استعداداً لعملية التفويج العكسي لزوار الأربعينية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "مع دخول الزيارة الاربعينية ذروتها، أجرى الفريق الدرع الركن جولة ميدانية ضمن محاور وطرق تنقل الزائرين وأصدر عدد من التوجيهات:-ضرورة الحفاظ على انسيابية حركة سير الزائرين ومنع مرور العجلات بكافة انواعها ضمن طرق تنقلهم ومتابعة مواكب الخدمة المنتشرة وعدم نزولها إلى نهر الكرام مع ضمان سلامة الأطعمة والاشربة المقدمة خلالها.-الاستمرار بواجبات انتشار مفارز شرطة النجدة والمرور على الطرق السريعة ومحاسبة المخالفين للسرعة المقررة من حفاظاً على أرواح المواطنين.- الإيعاز بالاستنفار التام "لآمريات التمويل والنقل" وتسخير كافة العجلات المهيئة لنقل الزوار استعداداً لعملية التفويج العكسي لهم.