ما حقيقة إيقاف استحداث الكليات الأهلية والمجموعة الطبية؟.. التخطيط توضح

المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أوضح أن إجراءات الاستحداث التي تشرف عليها تعتمد على مؤشرات تخطيطية دقيقة، تشمل حاجة السوق وأعداد والبعد المكاني والفجوات التعليمية بين المحافظات، إضافة إلى نسب السكان في الفئة المستهدفة.وأضاف، أن العام الدراسي 2025 – 2026 لم يشهد إيقاف استحداث أي كلية. وبين الهنداوي، أن استحداث أقسام وتخصصات جديدة يسهم في رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة في مجالات متنوعة، مع مراعاة التوازن بين عدد الخريجين واحتياجات القطاعات المختلفة.وكان المتحدث باسم والبحث العلمي، ، قد أعلن في وقت سابق استحداث 176 تشكيلا جامعيا جديدا للعام الدراسي 2025 – 2026، توزعت بين أقسام وفروع وكليات وجامعات في تخصصات علمية وإنسانية، منها كليات حديثة تواكب التطور التكنولوجي، مثل والتميز والأمن السيبراني.يشار إلى أن بعض الأوساط الأكاديمية تتداول أخبارا غير رسمية منسوبة إلى نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، تطالب بإيقاف استحداث كليات المجموعة الطبية، مبررة ذلك بارتفاع أعداد الخريجين وقلة فرص التوظيف المتاحة في هذه الاختصاصات.