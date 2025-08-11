الشروع بتخصيص أراض لـ20 مدينة سكنية في بغداد

وقال المتحدِّث الرسمي باسم الوزارة، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعتها ، أنَّ "الوزارة شرعتْ في إعداد دراساتٍ لتوسيع الأراضي المخصَّصة لإنشاء (20) مدينةً سكنيَّةً جديدةً في خلال السنوات المقبلة، مع تحويل مدينة النهروان إلى العاصمة الإداريَّة الجديدة."وتابع أنَّ "هناك تنسيقًا مع المصارف لتوفير قروضٍ ميسَّرةٍ للمواطنين، بينما تعمل مديريَّة التخطيط العمرانيِّ على تحديث تصاميم المدن على وفق معايير بيئية".