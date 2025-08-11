التربية تنشر أسماء الطلبة المؤهلين لأداء الامتحانات النهائية للقبول في مدارس الموهوبين

– محليات



نشرت اليوم الاثنين، أسماء الطلبة المؤهلين لأداء الامتحانات النهائية للقبول في مدارس الموهوبين بعد اجتيازهم الاختبار التمهيدي.





وذكرت الوزارة في بيان انه "تم نشر أسماء الطلبة المؤهلين لأداء الامتحانات النهائية للقبول في مدارس الموهوبين بعد اجتيازهم الاختبار التمهيدي".





